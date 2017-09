Bere si scrumbie in frigiderul pentru produsele lactate. Asta a gasit primarul intr-o gradinita din Causeni: “Inseamna ca trebuia sa fie o betie". Cum au ajuns produsele acolo - VIDEO

In gradinita numarul patru din Causeni, primarul Grigorie Repesciuc, a depistat nu doar produse alimentare, care nu fac parte din meniul copiilor, dar si un depozit, care a fost transformat intr-o zona de odihna pentru angajati. Si asta nu e tot. In timpul controlului, autoritatile au descoperit ca micutii ar fi primit portii mai mici de mancare.

Grigorie REPESCIUC, PRIMAR CAUSENI: “Ne-am interesat cati copii sunt azi, sunt 83, dar ati pus pe lista 85. Gramajul la parjoale nu corespunde, ar trebui sa fie 0,70. Am cantarit acum o parjoala si ne iese 0,50. Adica 20 de grame nu sunt.”

Directoarea institutiei spune ca astazi nu a verificat meniul copiilor si de aceea s-au depistat nereguli. Despre bere si scrumbie, aceasta crede ca au fost puse in frigider intentionat de bucatareasa, care a fost concediata si astfel ar fi decis sa se razbune.

“De cand eu activez niciodata nu au mancat persoane straine la noi in blocul alimentar. Sunt toate produsele in norma. O sa discutam cum a intrat in frigider si a pus produsele acelea.”

La randul sau, bucatareasa concediata afirma ca asemenea incalcari au loc zilnic. Iar berea ar fi fost adusa de o educatoare, care urma sa-si sarbatoreasca ziua de nastere.

Grigorie REPESCIUC, PRIMAR CAUSENI: “Inseamna ca trebuia sa fie o betie. O zi onomastica am inteles din vorbe ca trebuia sa fie. Pacat ca nu am venit atunci ca sa-i prind.”

Primarul din Causeni spune ca va sesiza politia, iar directoarea gradinitei urmeaza a fi sanctionata.