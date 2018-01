Biblioteca digitala... pe aeroportul Chisinau. Compania Avia invest se lauda cu noi investii. Ce pot gasi pasagerii pe aplicatia “Bookmate”: "Nu ma pricep, nu stiu cum sa fac". "Nici mobil nu avem" - VIDEO

Patricia PODOLEANU, REPORTER PRO TV: “Aplicatia poate fi descarcata prin reţeaua wifi a aeroportului. Pentru a intra in biblioteca online, utilizatorul trebuie sa aiba o pagina pe Facebook, twitter sau o adresa de email, ori un nr de telefon. Astfel, veţi avea acces liber la cele peste 850 de mii de cărţi.”

Biblioteca digitala, numita “Bookmate” este la un click distanta. Aplicatia poate fi descarcata de pe Android sau IOS. Aceasta include, pe rafturile sale online, detective, carti biografice sau romane. Atentie insa, calatorii pot avea acces la ea doar in sala de asteptare a zborurilor.

”Sugerati-mi ca eu de mult nu am fost in tara si sa vad ceva nou.”

“Autori internationali, inclusiv si nationali, cum ar fi Nicolae Dabija, cum ar fi autori din Romania.”

Compania Avia Ivest s-a grabit sa se laude cu noua aplicatie presei. Calatorii insa nu prea s-au aratat entuziasmati sa o descarce.

”Nu e comod. Eu prefer cartile tiparite. Ca sa vad pe ceea ce pun mana.”

“Eu indeobsti nu citesc carti. - Cum asa? - Nu am timp.”

“-Pai cat stati si asteptati, ce faceti? - Stau si astept. - Navigati pe internet? - Mai privesc ce este nou ca numai lucru, lucru, lucru, tari straine si atat.”

Directorul companiei Avia Invest sustine ca biblioteca digitala a fost cumparata de la un operator international. Petru Jardan a refuzat sa spuna cat a costat.

Petru JARDAN, DIRECTOR AVIA INVEST: “Nu cred ca este atat de important cat a costat sofftware-ul. Conteaza emotiile pasagerilor.”

” - Stiti sa descarcati o aplicatie? -Cam greu ma descurc, asa cu ajutorul fetelor.”

”Nu ma prea pricep, iata acum astept sa vorbesc cu fata in Franta si nu stiu cum sa fac. (rade)”

“Nici mobil nu avem noi.”

Aeroportul a fost dat in concesiune in 2013 pentru perioada de 49 de ani. Ilan Shor este presedintele Consiliului de Administratie al companiei Avia Invest, care s-a angajat sa investeasca 230 de milioane de euro in modernizarea lui. Anterior, fostul seful de la CNA spunea ca o parte din miliardul furat din cele trei banci ar fi ajuns la aeroport si acolo ar fi ramas. Avia Invest a negat acuzatiile.