Bibliotecarii din capitala s-au apucat sa faca Wikipedia o sursa credibila de informare. Specialistii spun ca platforma nu are destule referinte bibliografice, asa ca le vor adauga ei - VIDEO

“Cativa ani in urma in wikipedia am cautat satul meu natal – Jevreni, raionul Criuleni si nu era absolut. Fiind istoric am introdus textul despre satul meu si acum deschizi in wikipedia satul meu cu toate textele, toate sursele.”

Potrivit bibiliotecarilor, informatiile pe de Wikipedia nu sunt intotdeauna veridice, tinand cont ca oricine poate adauga articole. Asa ca pentru a transforma enciclopedia on-line intr-o sursa credibila, specialistii de la noi s-au gandit ca textele scrise in romana sa fie insotite neaparat de o bibliografie.

“Nu poti sa te folosesti de materialul din Wikipedia pentru ca intotdeauna apare senzatia asta ca nu e corect.”

“Prezinta unele informatii care nu sunt din surse concrete.”

“Da noi ca bibliotecari suntem deprinsi ca ne uitam in enciclopedii, dar altcineva care vrea repede de acasa sa apelze la o info si nu este indeajuns ce sa faca? Mai ales elevii spun ca nu au gasit material.”

Bibliotecarii spun ca vor face voluntariat, intrucat nu vor fi plati pentru munca lor. Si pentru ca multi dintre angati stau prost la capitolul tehnologii, astazi acestia au fost intruiti cum ca manuiasca un calculator.

“Ati introdus informatia care nu este referentiata, ati gasit sursa si ati introdus numele autorului.”

“-Cat de des folositi Wikipedia. - Prima data./Pentru mine la inceput e cam complicat.”

“- Dvs folositi internetul? - Folosim, dar mai simplu. Stiti la noi utilizatorii stiu mai bine ca noi.”

Gheorghe IORDACHI, REDACTOR WIKIPEDIA: ”Este o actiune internationala, noi ne-am alaturat, vrem sa instruim, sa oferim bibliotecarilor experienta cum sa adauge o referinta pe wikipedia.”

Wikipedia este o enciclopedie online universala, lansata in ianuarie 2001. Platforma are articole in aproape 300 de limbi.