Biciclisti de toate varstele si-au dat intalnire la cea mai mare cursa de ciclism din Chisinau - VIDEO

Ciclistii de toate varstele s-au aliniat astazi la start. Unii spun ca pedaleaza in fiecare zi, doar ca printre masini. Astazi strazile au fost numai pentru ei.

Cel mai usor s-a pedalat pe bulevardul Stefan cel Mare proaspat asfaltat. Pe celalte strazi a fost cam greu. De altfel gropile si lipsa pistelor pentru ciclisti sunt o problema zilnica pentru cei care circula pe 2 roti.

Ciclistii au fost sustinuti de pe margine de rude si prieteni, care au fost cu ochii pe ei.

Dupa o cursa de 30 de kilometri, bineinteles cei mai fericiti au fost castigatorii. 24 de participanti au primit medalii, bani si gadgeturi.

Organizatorii evenimentului spun ca prin aceasta cursa promoveaza modul sanatos de viata.

Mariana MANOLE, ORGANIZATOR: “Dezvoltarea ciclismului in R. M care multi ca sa fie practicata in mod profesionist, vrem sa punem accent nu doar pe alergare si inot, cea de a patra editie a inclus si o cursa pentru copii.”

Si daca unii au pedalat, altii au fost nevoiti sa mearga pe jos. Din cauza ca mai multe strazi au fost inchise pentru cursa, itinerarul rutelor de troleibuz si autobuz a fost modificat. Astfel incat era impozibil sa ajungi dintr-un capat in altul al orasului. In zadar au stat oamenii in statii minute in sir.