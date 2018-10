Bilantul mortilor in urma deflagratiei produse sambata in blocul de locuit de pe bulevardul Moscovei a ajuns la 4. Salvatorii au scos de sub ruine o femeie, care era data disparuta - VIDEO

Bilantul mortilor in urma deflagratiei produse sambata la blocul de locuit de pe bulevardul Moscovei, a ajuns la 4. In aceasta dimineata, salvatorii au scos de sub ruine o femeie, care era data disparuta si sotul careia s-a stins la spital in seara in care s-a produs explozia. Cadavrele altor doua victime, tanara si fiul sau de numai 4 ani, au fost recuperate noaptea trecuta.