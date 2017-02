Biletele de tren gratuite pentru studentii din Romania ar putea deveni istorie. Totul din cauza numarului mare de tineri care zilnic calatoresc fara a plati - VIDEO

Majoritatea din cei care pleaca joi, dar mai ales vineri, cu trenul sunt studenti. Cu trenul calatoresc si tinerii, care pana acum preferau microbuzul sau autobuzul. Altii au renuntat sa circule si cu masinile personale.

Vitalie COJOCARI, CORESPONDENT, STIRILE PROTV BUCURESTI: “Pasagerul CFR Calatori a intinerit la propriu. De la 1 februarie si pana acum numarul pasagerilor a crescut cu 20 la suta. Evident, majoritatea sunt studenti. Pentru ei au fost eliberate peste 240 de mii de bilete gratuite. Sunt atat de multi, incat unii sunt nevoiti sa stea in picioare. “

Astfel, tinerii primesc asa numitele bilete “fara loc“. Desi de luni pana vineri, garniturile au fost surplimentate cu inca 60 de vagoane, nu este destul. Chiar si asa, studentii sunt multumiti.

In prezent, studentii, inclusiv moldovenii care invata in Romania, pot calatori gratuit cu trenul indiferent de destinatie. Totusi, regulile s-ar putea schimba. Conform unei propuneri recent facute in Parlament, ei ar putea beneficia de bilete gratuite, doar de la adresa de domiciliu, pana in orasul unde invata. Proiectul a fost respins de Senat, insa Camera Deputatilor este decizionala.