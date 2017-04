Biscuitii moldovenesti i-au cucerit pe europeni. O companie din capitala exporta saptamanal prajituri in tari ca Italia, Cehia sau Lituania - VIDEO

Biscuitii moldovenesti i-au cucerit pe europeni. Mai nou, o companie din capitala exporta saptamanal prajituri in tari ca Italia, Cehia sau Lituania. Reprezentantii firmei sustin ca europenii consuma biscutii nostri cu placere. Reteta succesului este calitatea, dar si ambalajul. Recent compania a contractat un credit pentru a-si mari productia, intrucat, de la an la an, cererea este tot mai mare.