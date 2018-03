Biserica din Dereneu este in continuare sub asediu. Unii localnici spun ca dupa ce enoriasii au spart lacatul, au adus in lacas saltele si paturi, iar pe timp de noapte dorm acolo pentru a nu permite nimanui sa intre - VIDEO

Asa au reactionat enoriasii baricadati in biserica din Dereneu, in momentul in care fiul parohului a incercat sa intre in biserica. Nici noi nu am fost lasati. Unii localnici ne-au spus ca enoriasii, care acum 4 zile au spart lacatul si l-au inlocuit cu altul ar fi adus in lacas saltele si paturi, iar pe timp de noapte dorm acolo.

Loreta LISNIC, REPORTER PRO TV: “Chiar daca au declarat anterior ca fiecare crestin poate intra in biserica ca sa se roage, noi ne-am trezit cu usa incuiata si cu un refuz categoric a celor dinauntru.”

"Cum nu se poate sa intram? Nu se poate in biserica de filmat. Intelegeti, sunt lucruri scumpe, poate sunt si hoti pe lumea asta. Nu se da voie de filmat. Cum am vorbit la telefon, ne dati voie sa intram? Am vorbit…, dar fara camere."

Am insistat si ni s-a spus ca este nevoie de aprobarea enoriasilor baricadati in biserica.

"Ce vreti sa vedeti? Sa ma rog vreau. Poftim, va dam voie. Inchideti camera, lasati microfonul aici si intrati sa va rugati."

Dupa alte discutii lungi, ni s-a interzis categoric sa intram.

"Mai mult nu pot sa stau de vorba cu dvs. Nu se poate acum de intrat. La revedere. Este cineva inauntru? Dumnezeu. Parintele se roaga, nu trebuie sa-l incurcam sa se roage."

Preotul bisericii, Florin Marin, care timp de 27 de ani a oficiat slujbe la Dereneu continua sa locuiasca in casa parohiala si se plange ca este huiduit zilnic de catre enoriasii, care se perinda prin curte.

Florin-Marin, PREOT: “Au adus pat. Dorm in biserica, mananca in biserica. Canoanele nu dau voie de dormit in biserica. Biserica este sechestrata zi si noapte. Intentionati sa plecati? Sunt cetatean al satului.”

“Al Romaniei!”

Localnicii sunt nemultumiti ca preotul si primarul nu le-au cerut parerea atunci cand au decis sa treaca de la Mitropolia Moldovei la cea a Basarabiei.

“Galagia s-a inceput inca din luna septembrie. Daca primaria ii spunea ca nu ai fost sa ingropi mortul cela, inseamna ca trebuia luate masuri. Oamenii erau nevoiti sa aduca alt preot. Foarte putini se duceau la biserica.”

“E in postul mare, e un pacat mare. Nu ne ducem in sfantul lacas sa ne uitam la parinte, ne ducem sa ne rugam.03:55-”Nu e vinovat parintele, cum e dna primar. A trebuit sa faca o adunare, sa supunem la vot.”

Primarul din sat sustine insa ca a vrut sa organizeze o adunare cu satenii, dar oamenii au fost amenintati sa nu se prezinte.

Elena OASERELE, PRIMAR DENEREU: “Au inceput sunete la domiciuliu ca populatia sa nu se prezinte. Ele nu-s multe persoane, doi dintrei ei au interese, vor sa fie primari.”

In septembrie, la o luna de la trecerea bisericii la Mitropolia Basarabiei, primarita spune ca a primit un biletel in care era amenintata. Pana acum oamenii legii nu au stabilit daca exista vreo leagatura.

Elena OASERELE, PRIMAR DENEREU: “Primarti-o, cum te comporti cu lumea din sat? Gandeste-te ce te asteapta, nu glonde in cap si in fantana de la poarta aruncata. Sa stii ca nu scapi. Acest bilet a fost prin intermediul oficiului postal."

Anterior, preotul Florin Marin s-a plans la politie si la procuratura din Calarasi ca enoriasii au intrat cu forta in biserica. Scandalul la biserica din Dereneu a inceput inca de sambata. Satenii, impartiti in doua tabere, s-au imbrancit, fiind nemultumiti ca lacasul sfant a trecut la Miropolia Basarbiei.

Nu este clar de ce enoriasii si-au manifestat mania abia acum, intrucat biserica se afla in subordinea mitropoliei Basarabiei inca de la inceputul anului trecut. Preotul satului, care oficiaza slujbe de 27 de ani spune ca a luat aceasta decizie, pentru ca Mitropolia Moldovei il jupuia de bani. Episcopia de Ungheni si Nisporeni respinge acuzatiile.