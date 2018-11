Biserica din Ghidighici a fost pradata. Hotii au spart usa, au intrat in lacas si au furat 16 mii de lei - VIDEO

Hotii au jefuit biserica in noaptea de 1 noiembrie. Preotul care slujeste acolo, Maxim Melinti a postat a doua zi pe pagina sa de facebook imagini surprinse de camerele de supraveghere. Din ele se vede cum in jurul orei 3 dimineata, un tanar umbla dintr-o parte in alta pe sub geamurile lacasului.

Contactat de noi, preotul ne-a spus ca, de fapt, ar fi fost cativa hoti, care au fortat usa si au patruns inauntru. Acestia au furat aproape 16 mii de lei din pangarul bisericii. Locuitorii din Ghidighici spun ca vestea s-a raspandit repede in sat.

“Am auzit cred ca erau niste tineri “

Oamenii au ramas uimiti de cele intamplate.

“Pai asta e pacat, dar ei au stiu ca acolo sunt bani.”

Cei 16 mii de lei erau destinati pentru Costructia unui Centru Social, care se ridica in curtea bisericii, dar si pentru pregatirea meselor calde de care beneficiaza persoanele nevoiase, sustine preotul. Maxim Melinti spune ca a depus o plangere la politie. Oamenii legii investigheaza cazul.