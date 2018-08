Biserica Domnului, banii oamenilor si SRL-ul preotului - Ziarul de Garda/FOTO

În ultimii ani, în capitala R. Moldova, au fost construite mai multe biserici ortodoxe. Dacă cele care au supravieţuit perioadei sovietice aparţin statului, fiind date în folosinţă comunităţilor ortodoxe, locaşele noi de cult ajung tot mai des în proprietate privată, fiind înregistrate pe numele unor persoane care, prin coincidenţă, sunt preoţi.

Biserica Sf. Andrei din sectorul Buiucani a fost dată în exploatare în 2002. Iniţial, după construcţie, locaşul a ajuns în proprietatea preotului Serghei Răilean, iar în 2008 acesta a donat-o fiului său, Eugen Răilean, care mai deţine şi o casă individuală de locuit, ridicată pe acelaşi teren cu biserica. Terenul în întregime aparţine municipiului Chişinău şi a fost oferit gratuit pentru construcţia lăcaşului de cult.

L-am contactat telefonic pe Eugen Răilean pentru a afla punctul său de vedere, deoarece a devenit proprietarul de jure al unei biserici şi al unor bunuri bisericeşti care aparţin de facto unei comunităţi. Acesta a refuzat să discute, declarând că toată informaţia o putem obţine de la Mitropolie şi a închis telefonul.

Biserica Sf. Ioan Iacob Hozevitul din str. Mircea cel Bătrân din Chişinău este înălţată, de mai bine de 10 ani, tot pe un teren oferit gratuit de municipalitate. Deşi biserica aparţine parohiei, în 2012, arhondaria (hotelul bisericesc) a fost înstrăinată. Astfel, preotul Alexei Semionov a devenit noul proprietar al acesteia, în baza unui contract de vânzare-cumpărare. L-am contactat telefonic pe Alexei Semionov, solicitând să ne spună în ce condiţii a avut loc tranzacţia şi care a fost suma cu care acesta a cumpărat hotelul bisericesc. Preotul ne-a solicitat „să îl sunăm după masă”, iar apoi nu a mai răspuns deloc nici în ziua respectivă, nici în zilele următoare.

Un caz similar constatăm pe aceeaşi stradă, Mircea cel Bătrân. Biserica Sf. Proroc Ilie Tesviteanu nu mai aparţine în totalitate parohiei. Din 2011, cetăţeanul Iurie Zagnat a devenit co-proprietar, cu 58%, a uneia dintre cele două clădiri ale locaşului, iar comunitatea a rămas cu 42%. Am încercat să solicităm opinia preotului bisericii, Gheorghe Zagnat, referitoare la sensul şi riscurile acestei tranzacţii. La telefonul bisericii ne-a răspuns o femeie care a cerut datele noastre de contact spunându-ne că preotul singur ne va contacta. Deoarece nu am mai fost sunaţi, am revenit repetat în ziua următoare. A răspuns aceeaşi persoană care a refuzat să ne facă legătura cu preotul sau să ne ofere numărul său de telefon.

Sf. Proroc Ioan Botezătorul şi Sfântul Valeriu, proprietăţi private ale parohilor

Şi Biserica Sf. Proroc Ioan Botezătorul din sectorul Botanica este ridicată pe un teren municipal. Clădirea locaşului, însă, este în proprietatea lui Feodor Bortă, paroh al acestei biserici. Am încercat să aflăm de ce acest bun al comunităţii e trecut în acte ca un bun ce aparţine doar preotului.

Feodor Bortă ne-a declarat că aşa a decis consiliul parohial, adăugând că „nu contează, astea-s problemele noastre, nu a dvs., că noi facem biserică pentru popor, nu pentru noi personal, dar aşa a fost situaţia că trebuia să o înregistrăm pe noi”.





