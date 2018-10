Blocul de la Rascani, distrus de explozie, va fi restabilit, iar sinistratii se vor putea intoarce la casele lor. Cand vor incepe lucrarile si ce spun cei de la primarie

Viceprimarul Nistor Grozavu spune ca o echipa formata din sase, cei mai buni experti din tara, au examinat cladirea si au ajuns la concluzia ca blocul poate fi restabilit.

Nistor GROZAVU, VICEPRIMAR CHISINAU: “In urma acestei evaluari s-a dat sarcina ca a doua zi sa fie elaborate consolidarea si restabilire, a avut intrunirea sedintii de restabilire a pagubei.”

Maine va incepe montarea planseelor la etajele distruse de explozie. Grozavu spune in sase saptamani aceste lucrari vor fi gata, iar ulterior persoanele evacuate de la celelalte etaje se vor putea intoarce acasa. Lucrarile in apartamentele distruse in urma deflagratiei, insa, vor continua.

Nistor GROZAVU, VICEPRIMAR CHISINAU: “Oamenii de la celalte apartamente se vor putea intoarce dupa ce vom face aceasta."

De miercuri in scara blocului va functiona ascensorul. Intre timp se pregateste proiectul de reparatie. Autoritatile spun ca nu au estimat care este valoarea pagubelor.

Nistor GROZAVU, VICEPRIMAR,CHISINAU: “Vom face paralel mai multe lucrari, dar vedem pe parcurs.”

Pana acum 23 de camioane cu daramaturi au fost evacuate din bloc. Autoritatile nu au reusit pana acum sa ne spuna cati oameni au fost evacuati din bloc dupa explozia de pe sase octombrie, stiu doar ca 26 de persoane sunt in continuare cazate la fostul sanatoriu al Spitalului Feroviar, iar celelalte se adapostesc la rude. Patru oameni au murit in urma deflagratiei. Un cuplu din Israel si o mama, impreuna cu fiul ei de patru ani. Opt oameni au fost raniti.