Blocul unde a avut loc deflagratia urmeaza sa fie supus unei expertize pentru a vedea daca poate fi supus reconstructiei. Cate apartamente au fost distruse si ce spun autoritatile: locuiau in jur de 200 de persoane - VIDEO

Responsabilii de la primarie sustin ca in blocul unde s-a produs tragedia locuiau in jur de 200 de persoane. O parte dintre cei evacuati au mers la rude si prieteni, iar 20 de oameni au fost cazati aseara in sala sportiva a Spitalului Sfanta Treime din capitala. Premierul a venit astazi, in cadrul sedintei de la Guvern, cu o alta propunere.

Pavel FILIP, PRIM-MINISTRU: "Eu imi aduc aminte vizita la spitalul de la Calea Ferata. Poate acolo nu este un spital de urgenta, insa avem sectii de reabilitare, unde sunt toate condiiiile pentru a oferi si hrana la timp, si toate celelalte servicii de care are nevoie o familie”.

Preliminar, autoritatile spun ca 10 apartamente au fost avariate.

Mihail HARABAGIU, SEFUL SERVICIULUI PROTECTIEI CIVILE SI SITUATIILOR EXCEPTIONALE: "Au avut de suferit un sir de apatamente de la etajul 13 pana la etajul 18. Iar de la etajul 14 pana la 16 planeseele au fost prabusite."

Responsabilii nu ne-au putut spune cand ultima data blocul a fost verificat de pompieri.

Mihail HARABAGIU, SEFUL SERVICIULUI PROTECTIEI CIVILE SI SITUATIILOR EXCEPTIONALE: "Urmeaza sa verificam toate registrele si sa venim cu o informatie suplimentara."

Mai mult, potrivit autoritatilor ducem lipsa de un cadrul legal privind exploatarea buteliilor de gaz si sanctionarea celor care le folosesc.

"Lipseste un act normativ care ar reglemenat exploatarea biteliilor in uz caznic, dar si exploarea gazului lichefiat in uz casnic."

De la sedinta organizata la Guvern, Pavel Filip impreuna cu primarul interimar, Ruslan Codreanu, viceprimarul Nistor Grozavu si proaspatul ministrul al Sanatatii, Silvia Radu au mers la locul deflagratiei.

Pavel FILIP, PRIM-MINISTRU: "Familiile in care sunt decedati vor primi cate 50 de mii de lei - ajutor din partea Guvernului."

Intre timp, in curtea blocului afectat a fost instalat un cort, unde mai multi specialisti acorda ajutor sinistratilor, inclusiv in ceea ce priveste perfectarea gratuita a actelor de identitate distruse.

Tot astazi, presedintele Igor Dodon a scris pe pagina sa de facebook ca este dispus sa ofere sprijin material familiilor care au avut de suferit, insa nu a precizat despre ce suma este vorba. Si Ruslan Codreanu a anunat ca Primaria va aloca 10 milioane de lei celor care au ramas fara apartamente.

Totodata, autoritatile au indemnat locuitorii capitalei sa-i denunte pe cei care utilizeaza butelii de gaze. Maine, la primarie va avea loc sedinta extraordinara a Consiliului Municipal Chisinau privind tragedia din sectorul Rascani.