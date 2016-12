BM si FMI critica proiectul amnistiei fiscale. Institutiile sustin ca documentul lasa usa deschisa pentru coruptie si spalare de bani - VIDEO

Intr-un comentariu facut de reprezentanta FMI la Chisinau, se mentioneaza ca proiectul amnistiei fiscale vine in contradictie cu programul cu FMI, pericliteaza combaterea coruptiei si impiedica lupta cu spalarea banilor si fraudele.

Ieri, in declaratia sa, Banca Mondiala afirma ca proiectul nu poate fi aprobat pentru ca ar avea riscuri de integritate. In plus, sustin expertii, de modificarile facute va depinde suma de bani care ne va fi acordata la anul.

Pavel FILIP, PRIM-MINISTRU: ”Este un subiect destul de controversat, din punctul meu de vedere s-a comunicat foarte putin. A existat o comunicare proasta si proiectul nu a fost consultat pe larg inainte de fi lansat. Am avut discutii si cu FMI, si cu BM. Sa incercam doar sa fim foarte atenti sa nu fie legalizati bani din criime, dar pe de alta parte se vor plati impozite, este un beneficiu pentru buget. Odata si odata cei care au de declarat, sa declare averi, bani. Daca nu le oferim acaesta posibilitate, ei in permanenta vor fi in partea gri a economiei.”

Premierul sustine ca proiectul va fi modificat in parte, astfel incat sa nu poata fi legalizati banii proveniti din infractiuni.

Pavel FILIP, PRIM-MINISTRU: ”Cel mai important este sa ne asiguram ca nu vor putea fi legalizati bani proveniti din crime. Exista conventii internationale care raspund la asta. Exista o conventie care prevede clar ce bani nu pot fi justificati niciodata, proveniti din spalari de bani, droguri.//Eu cred ca va fi specificat direct, si in parl cineva a venit cu initiativa sa nu poata fi legalizati bani din frauda bancara.”

La randul lor, autorii initiativei spun ca vor tine cont de recomandarile partenerilor externi.

Sergiu SIRBU, VICEPRESEDINTE PD: ”Vom lua in calcul, nu e nicio graba, mai putem astepta.”

Proiectul amnistiei fiscale, aprobat saptamana trecuta de deputati, a fost criticat si de ONG-urile si expertii de la Chisinau, iar 4 organizatii neguvernamentale din Romania au cerut autoritatilor de la Bucuresti sa nu mai dea bani Chisinaului daca proiectul va fi votat.

Documentul le permite celor care si-au tinut pana acum bunurile ascunse sa le declare, achitand o taxa de 2%. In plus, datornicii vor fi iertati de penalitatile pe care le-au acumulat, doar daca isi achita datoriile initiale.