BMW-ul rasturnat de la Orhei se intorcea de la o nunta si ar fi fost inchiriat. Ce spun locuitorii satului Putintei care au vazut bolidul avariat in aceasta dimineata - VIDEO

Accidentul sinistru s-a intamplat noaptea trecuta, pe un drum din satul Putintei, Orhei. Masina rostogolita printre copaci a fost descoperita de o tanara, care a facut mai multe poze si le-a publicat pe internet.

Politia a vazut imaginile, a mers la fata locului, aici insa nici zare de sofer. Au disparut si numerele de inmatriculare. Martorii spun ca masina ar fi fost inchiriata si ca soferul se intorcea de la o nunta din sat.

”Dimineata totul s-a auzit. Acum am vazut X5-ul si m-am oprit. “

“A fost o nunta aseara, dar nu stim nimic. “

“Nu stiu cine si al cui e."

“Noi acum am coborat la vale si am vrut sa vedem ce. Nici numerele nu le are sunt scoase.”

Am mers la sala de nunti din sat, pentru a afla mai multe informatii, insa usa era incuiata. Politia sustine ca deocamdata nu se stie daca sunt victime, insa martorii sustin ca din masina rasturnata ar fi iesit doua persoane, care nu ar fi patit nimic. Masina era reutilata avand sistem de alimentare cu gaz.

Oamenii legii urmeaza sa identifice soferul si sa stabileasca toate circumstantele accidentului.