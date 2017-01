Bodyguarzii lui Dodon pun pe jar hotii din zona. Cativa hoti au ajuns pe mana politiei - FOTO/AUDIO

"Noaptea trecuta, colaboratorii Serviciului Protectie si Paza de Stat se aflau in serviciu si in jurul orelor 4:30 a fost observata o persoana suspecta care s-a apropiat de o masina parcata in curte si a spart geamul lateral. Colaboratorii Serviciului de Paza si Protectie au reactionat promt si au retinut persoana respectiva dupa care au chemat politia. Cazuri similare au mai fost in regiune si noaptea mai trecuta a mai fost retinuta o persoana", a delcarat pentru Pro TV, sef paza presedinte, Sergiu Juncu.

Anterior Igor Dodon spunea ca nu are nevoie de paza.

Igor DODON, PRESEDINTE ALES: ”Au venit ieri cineva aici, niste baieti si au spus ca sunt paza si eu le-am zis ca nu am nevoie. Mi-au zis ca sunt obligati prin lege. Eu nu sunt obligat sa-i port din urma mea. Ei spun ca sunt obligati sa mearga din urma mea. Le-am zis, faceti ce vreti, dar nu va apropiati prea aproape. Voi aveti lucrul vostru, eu am lucrul meu. ”

Despre casa din strada Xenopol din sectorul Buiucani al capitalei, Ziarul de Garda a scris anterior ca ar avea 162 de mp si s-ar intinde pe o suprafata de aproape 600 mp.

Publicatia scria ca expertii imobiliari estimeaza locuinta la aproape 5 milioane de lei, in timp ce Dodon declara ca a dat pe ea 2,3 milioane. Mai exact, acesta sustine ca a luat in 2013 un credit de 1 milion si jumatate de lei de la Victoriabank la o dobanda sub rata de piata, iar acum plateste ratele.