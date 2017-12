Bogdan Zumbreanu e noul sef al Centrului National Anticoruptie. 60 de deputati au votat pentru

Pentru aceasta functie au candidat patru pretendenti, care au fost intervievati, dupa care comisia juridica a decis sa-l nominalizeze pe Zumbreanu drept candidat. Functia de director al Centrului National Anticoruptie a ramas vacanta dupa ce lui Viorel Chetraru i-a expirat mandatul.

Zumbreanu activează în instituţia anticorupţie încă din perioada când acesta se numea Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei (CCCEC). Tot din acea perioadă, numele lui Zumbreanu se regăseşte în lista persoanelor responsabile de condamnarea R. Moldova la CtEDO în cel puţin trei dosare: „Muşuc c. Moldovei”, „Oferta Plus c. Moldovei” şi „Cebotari c. Moldovei”, scrie Ziarul de Garda.

Anterior, ZdG.md a mai scris ca Bogdan Zumbreanu traieste pe picior mare. Seful Direcţiei urmărire penală din cadrul CNA, care a avut în 2016 un salariu lunar de aproximativ 17 mii de lei (206 mii de lei pe an), a obţinut alţi 7 mii de euro (140 de mii de lei) cu prilejul zilei de naştere a copilului. În acelaşi an, Zumbreanu raportează că a obţinut 15 mii de euro (300 de mii de lei) după rezilierea contractului de leasing pentru un automobil Hyundai Tucson, pe care-l achiziţionase în 2014. Cu un an mai devreme, la ziua sa de naştere, Zumbreanu a primit cadou o armă, cu o valoare de 149,5 mii de lei.

Irina, soţia sa, de profesie medic stomatolog, a avut în 2016 venituri de 1710 lei de la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. Aceasta a primit alţi 29 de mii de lei din indemnizaţia pentru naşterea copilului. În 2016, Zumbreanu, în urma unui contract de leasing semnat cu „BS-Leasing Grup”, a procurat, direct din salon, un Hyundai Tucson, fabricat în acelaşi an. Suma contractului de leasing este de 22,2 mii de euro, rata dobânzii de 8,9%, banii urmând să fie returnaţi până în 2019.