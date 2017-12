Bogdan Zumbreanu, la un pas de a deveni noul sef al Centrului Anticoruptie. Candidatura sa a fost aleasa si va fi pusa la vot in Parlament

Dupa ce ieri, cei patru pretendenti la fotoliul de sef CNA au fost intervievati, astazi comisia juridica a decis sa-l nominalizeze pe Zumbreanu drept candidat.

Si-au mai dorit sa fie sef la CNA Igor Carlasuc, Veaceslav Gutan si Sava Maimescu. Functia de director al Centrului National Anticoruptie a ramas vacanta dupa ce lui Viorel Chetraru i-a expirat mandatul.

Totodata, ZdG.md a scris ca Bogdan Zumbreanu traieste pe picior mare. Seful Direcţiei urmărire penală din cadrul CNA, care a avut în 2016 un salariu lunar de aproximativ 17 mii de lei (206 mii de lei pe an), a obţinut alţi 7 mii de euro (140 de mii de lei) cu prilejul zilei de naştere a copilului. În acelaşi an, Zumbreanu raportează că a obţinut 15 mii de euro (300 de mii de lei) după rezilierea contractului de leasing pentru un automobil Hyundai Tucson, pe care-l achiziţionase în 2014. Cu un an mai devreme, la ziua sa de naştere, Zumbreanu a primit cadou o armă, cu o valoare de 149,5 mii de lei.

Irina, soţia sa, de profesie medic stomatolog, a avut în 2016 venituri de 1710 lei de la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. Aceasta a primit alţi 29 de mii de lei din indemnizaţia pentru naşterea copilului. În 2016, Zumbreanu, în urma unui contract de leasing semnat cu „BS-Leasing Grup”, a procurat, direct din salon, un Hyundai Tucson, fabricat în acelaşi an. Suma contractului de leasing este de 22,2 mii de euro, rata dobânzii de 8,9%, banii urmând să fie returnaţi până în 2019.