Bolnavii de cancer, care sunt nemultumiti de conditiile de la Institutul Oncologic din capitala, ar putea merge sa se trateze si la clinicile private. Un proiect de lege in acest sens, adoptat in Parlament - VIDEO

Boris GOLOVIN, DEPUTAT PDM: “Este un drept al pacientului sa aleaga institutia medicala. Astazi este o singura istitutie medicala. Vreau sa va spun ca sunt randuri foarte mari. Des se defecteaza aparatele. Nu sunt aparate noi. Oamenii sunt nevoiti sa plece peste hotare si sa cheltuie o gramada de bani. “

Astfel, in cazul in care nu sunt multumiti de conditiile de la Institutul Oncologic din capitala, singurul spital din Moldova pentru pacientii cu tumori, bolnavii ar putea sa mearga si la clinicile private. Asta ar mai insemna ca exista posibilitatea ca serviciile prestate in sectorul privat sa fie contractate de Compania Nationala de Asigurari in Medicina.

Oleg LIPSCHII, DEPUTAT PSRM: “Este posibilitatea de a indrepta acesti bani spre institutii particulare. Asa eu inteleg. Institutiile private vor putea sa se foloseasa de banii statului."

Boris GOLOVIN, DEPUTAT PDM: “Legea spune ca daca institutia este acrediata, ea are dreptul sa vina cu propuneri de acordare de asistenta medicala catre companie si se incheie contract cu aceasta institutie privata. Acelasi lucru este si la serviciile oncologice. “

Oleg LIPSCHII, DEPUTAT PSRM: “Concurenta din sectorul privat va stimula dezvoltarea sectorului public. Nu inteleg cum? Daca noi luam bani de la sectorul public si dam la privat. “

Boris GOLOVIN, DEPUTAT PDM: “Astazi avem o singura institutie, care stie ca nu are concurenta."

Modificarile la proiectul privind asistenta persoanelor cu maladii oncologice au fost votate azi in prima lectura. Totodata, potrivit noilor schimbari, institutiile private care vor dori sa presteze servicii medicale pentru bolnavii de cancer, vor trebui sa obtina o acreditare speciala, dupa ce vor demonstra ca detin echipamentul necesar, dar si specialisti instruiti in acordarea tratamentului oncologic.

Anul trecut, cand proiectul a fost propus de cativa deputati, ideea a trezit un val de nemultumiri printre medicii din sectorul public, care au cerut Parlamentului sa nu accepte modificarile. In tara noastra, tumorile sunt pe locul II dintre principalele cauze de deces, iar anual aproape 6 mii de persoane mor fiind rapuse de cancer. Proiectul de lege va intra in vagoare dupa ce va fi votat in a doua lectura.