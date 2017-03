Bolovanii de beton de pe bulevardul Stefan cel Mare au luat-o la vale. Sferele au ajuns in strada si erau cat pe ce sa loveasca masinile - VIDEO

Bolarzii din beton, care ar cantari cate 250 de kilogrme fiecare, au fost fotografiati in aceasta dimineata de catre un trecator. Autoritatile cred ca mai degraba este vorba de un act de huliganism si ca ar fi fost urniti din loc de mai multe persoane. In ultima perioada actele de huliganism sunt la ordinea zilei in zona. Ba pavajul e imprastiat, ba e furat. Politia s-a autosesizat pe marginea acestui caz si cauta faptasii.