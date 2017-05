Boom turistic pentru Moldova. Numarul strainilor care aleg sa-si petreaca zilele de vacanta la noi in tara, a crescut: "Supa voastra e neobisnuita". Ce arata datele BNS - VIDEO

Boom turistic pentru Moldova. Cu zece la suta mai multi straini au ales sa vina sa-si petreaca zilele de vacanta la noi in tara, fata de aceeasi perioada a anului trecut. Datele prezentate de Biroul National de Statistica arata ca in primele trei luni ale anului, aproape 45 de mii de turisti s-au odihnit in complexele de la noi. Mai mult de jumatate dintre ei sunt straini.