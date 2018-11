Bradul care va fi instalat in Piata Marii Adunarii Nationale este aproape gata. Acesta va putea fi utilizat inca 8 ani si chiar si mai mult - VIDEO

Video in curand.

Denis GALEANU, DIRECTOR DE VANZARI AL COMPANIEI: “Eu am una din cele 2 mii de crengi si ceva care vor fi ansamblata de bradul din centru capitalei, va fi amenjata pe carcasa el din clei PVC dupa care va fi gata.”

Reprezentantul companiei, care confectioneaza bradul spune ca acesta este gata in proportie de 90 la suta, iar acum muncitorilor le-a mai ramas doar sa dea cu vopsea carcasa. In cateva zile acesta va fi dus in Piata Marii Adunari Nationale, unde va fi si asamblat.

Denis GALEANU, DIRECTOR DE VANZARI AL COMPANIEI: “El va fi destul de trainic cu explotare minimia de sapte, opt ani cu posibilitatea de al reinoi si de-ai prelugi termenul de explotare cu mult mai mult.” Principalul brad al capitalei a fost confectionat creanga cu creanga in acest atelier.

Muncitorii spun ca este pentru prima data cand confectioneaza un pom de Craciun care sa aiba o inaltime de 20 de metri. Acesta va semana cu bradul in forma de con, amplasat in fata atelierului, doar ca va fi mult mai inalt si va avea la baza o carcasa de trei tone de fier.

“Acele sunt mai dese.”

Directorul de vanzari sustine ca initial, compania a decis sa le faca un cadou locuitorilor capitalei, un brad de 16 metri, autoritatile insa si-au dorit un pom mai inalt. Asa ca s-a ajuns la ceea ca primaria va plati doar 96 de mii de lei pentru primii trei metri, pe cand costul bradului s-ar ridica la jumatate de milion de lei.

Denis GALEANU, DIRECTOR VANZARI AL COMPANIEI: “Primii trei metri sunt si cei mai scumpi, se invelesc cu mai multe crengi. Inca un agent economic doneaza un metru? - El decis sa participe la acest act de binefacere ne-a ajutat putin. “

Agentul economic care confectioneaza bradul spune ca nu pretinde la nimic in schimbul donatiei sale. Pomul de Craciun va fi inagurat pe cinci decembrie, insa fara traditionalul concert. Este pentru prima data cand vom avea un brad artificial in centrul capitalei.