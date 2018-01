Bradul cumparat de primarita si instalat in PMAN a fost taiat ilegal din curtea fostei gradinite de la Botanica. Munteanu: "Silvia Radu a gasit tap ispasitor". Cine a fost amendat: "Daca esti prost, achiti” - VIDEO

Proprietarul terenului de pe care a fost taiat bradul a primit o amenda de 1500 de lei si va trebui sa achite prejudiciul adus mediului care s-ar putea ridica la 15 mii de lei.



Sigal SIMION, REPREZENTANTUL AGENTULUI ECONOMIC: “- O sa achitati si prejudiciul? - Achit, achit. Pai cum, daca esti prost, achiti.”

Bradul a costat 10 mii de lei, bani pe care omul de afaceri nici nu a pus mana, intrucat a decis sa daruiasca pomul primariei.

Sigal SIMION, REPREZENTANTUL AGENTULUI ECONOMIC: “A fost intelegere ca ei au nevoie de acest brad. Eu am spus ca pamantul e al nostru, cladirile tot, dar copacii nu. Ei au fost pusi de puterea sovietica. Daca aveti putere luati-l si faceti totul legitim si eu am plecat si a ramas domnul Haruta cu tehnica lui.”

Contactat de PRO TV, seful Intreprinderii Spatii Verzi, Eliferie Haruta a spus ca agentul economic trebuia sa detina autorizatie pentru taierea pomului. Totusi, el spune ca nu-si aminteste daca l-a informat pe proprietar despre acest lucru.

Sigal SIMION, REPREZENTANTUL AGENTULUI ECONOMIC: “Eu nu ma simt vinovat, dar au trebuit sa faca dupa regulament. Dar nu a fost timp.”

Dar, incurcatura! Pentru ca Pomul de Craciun sa poata fi scos de pe teren, cei de la Spatii Verzi au defrisat alti trei copaci, desi nici ei nu aveau autorizatie ca sa puna topoarele pe ei. Acestia, insa, au informat Agentia Mediului ca arborii erau putrezi, iar responsabilii de la agentie I-au crezut pe cuvant.

Ion BULGAMA, INSPECTOR SUPERIOR AGENTIA MEDIULUI CHISINAU: “Nu exista probe foto sau video, care ar prezenta starea initala a acestor arbori. Ne axam pe nota informativa a asociatiei spatiei verzi.”

Fostul ministru al mediului, Valeriu Munteanu, spune ca se poate de constatat dupa buturugile ramase, daca cei trei pomi sau nu putrezi.

Valeriu MUNTEANU, MEMBRU PL: “Noi am iesit la fata locului si am constat ca acesti pomi erau tineri si rigurosi, unicul pacat a acestor copaci este ca au crescut in fata bradului, care au vrut sa-l scoata. Este regretabil ca se incearca sa se astupe astfel o alta ilegalitate.”

Si locatarii din preajma fostei gradinite de unde a fost taiat bradul cred ca, de fapt, copacii erau vigurosi.

“- Erau pomii uscati, care au fost taiati? - Eu nu as spune asa.”

Liberalul Valeriu Munteanu spune ca va inainta o petitie prin care va cere ca ca prejudiciul adus mediului in urma defrisarii ilegale a Pomului de Craciun sa fie achitat de Silvia Radu. Acum in curtea fostei gradinite a mai ramas inca un brad argintiu de 16 metri. Mai in gluma, mai in serios, reprezentatul proprietarului spune ca acesta nu va fi vandut pentru nimic in lume.

Sigal SIMION, REPREZENTANTUL AGENTULUI ECONOMIC: “Nu ne face bucurie la inima si cand trec prin centrul orasului nu am asa un sentiment ca eu am facut.”

La inceputul lunii decembrie, in Piata Marii Adunari Nationale, a fost instalat un brad adus din Muntii Carpati – era inalt, dar chel. Pentru acest copac s-au cheltuit 15 mii de lei din bugetul municipal plus 13 mii de lei pentru transport, bani care vor fi ulterior restituiti de compania care l-a adus la Chisinau. Pentru ca a ajuns distrus, primarul interimar a dat ordin sa fie scos din piata si a anuntat pe facebook ca va cumpara, din bani proprii, un alt brad pe care il va face cadou municipalitatii.

In aceeasi zi, noul pom de Craciun a fi fost instalat. Pentru ca proprietarul nu I-a luat banii, Radu a cumparat din ei cadouri pentru copiii de la Centrul de Plasament din Vadul-lui-Voda. Astazi Silvia Radu nu a fost de gasit, iar purtatorul sau de cuvant ne-a spus ca primaria nu comenteaza aceasta situatie.

Munteanu a postat pe pagina sa de facebook, raspunsul primit de la Inspectoratul Ecologic de Stat: