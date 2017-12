Bradul cumparat de Silvia Radu, pana maine, va fi gata de sarbatoare. Peste o mie de globuri rosii si argintii si 4 kilometri de ghirlande vor aparea pe pomul din PMAN - VIDEO

Maine va fi dat startul sarbatorilor de iarna in capitala asa ca muncitorii, vrand-nevrand, au impodobit astazi, pe ploaie, pomul cumparat de primarita. In acest an vor fi doar globuri rosii si argintii, o buna parte cumparata din Germania. Iar instalatia de lumini va fi de 4 kilometri, adica cu 2 kilometri mai lunga, decat anul trecut.