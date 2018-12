Bradul din PMAN a fost inaugurat. Mai modest decat in anii trecuti, autoritatile au dat start sarbatorilor de iarna si au aprins luminitele decorative de pe strazile capitalei - VIDEO

Bradul din Piata Marii Adunari Nationale a fost inaugurat in aceasta seara. Mai modest decat in anii trecuti, autoritatile au dat start sarbatorilor de iarna si au aprins luminitele decorative de pe strazile capitalei. In loc de concert, s-a dat un spectacol pentru copii cu Mos Craciun si personaje din poveste. Cei care au venit sa vada bradul artificial spun ce le-a lipsit traditional concert de sarbatoare.