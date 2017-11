"Nu va spunem, o sa fie surpriza in acest an". Autoritatile au gasit bradul, care va sta in PMAN, dar nu vor sa-l arate. Inaugurarea ar putea sa nu fie pe 1 decembrie

Galina LEAHU, SEF - ADJUNCT SPATII VERZI: "Da voua nu va plac surprizele? Au fost gasite mai multe variante. Noi suntem pregatiti sa va facem o surpriza in acest an. Bradul o sa fie unul special, ca in toti anii. Anul acesta va fi o surpriza pentru toata lumea. Posibil sa nu reusim sa-l montam pe data de 1 decembrie."

Silvia RADU, PRIMAR INTERIMAR: "Este bradul, a fost indentificat. Am fost si am vazut toti brazii care sunt in Chisinau si nu prea corespund cu cel care trebuie sa fie in PMAN. Am depus tot efortul si am gasit un brad. La anul vom face altfel, vom schimba modul de identificare a bradului.

Noi ne-am propus ca sa fie pe 1 decembrie. Dl. Branzaniuc o sa va informeze. Surpriza inca mai este. O sa se scrie istoria bradului."

*Imagine simbol