Bradul din PMAN va fi inaugurat in aceasta seara. In cazul celui adus din Carpati, care a ajuns la Chisinau fara crengi, Silvia Radu a initiat o ancheta de serviciu - VIDEO

Bradul cumparat de Silvia Radu si instalat in Piata Marii Adunari Nationale va fi inaugurat in aceasta seara la ora 18. Silvia Radu il acuza pe liberalul Valeriu Munteanu ca i-a organizat farsa cu pomul din Carpati si a initiat o ancheta de serviciu. Munteanu sustine ca ceea spune Radu este absurd si ca el nu are nici o vina, ca bradul a ajuns la Chisinau fara crengi. Mai mult, el spune ca nu va participa la inaugurare.