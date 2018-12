Bradul pentru targul de Craciun, organizat de Guvern, va fi facut cadou de romani si va ajunge in capitala in acest weekend - VIDEO

Traficul pe strada 31 august va fi suspendat incepand de sambata pana pe 15 ianuarie, adica timp de aproape 6 saptamani. Nici transportul public nu va avea acces. In weekend, va fi adus pomul de Craciun, care urmeaza sa fie instalat in zona.

Bradul, de aproximativ 20 de metri, este un cadou din partea Guvernului Romaniei, sustine premierul Pavel Filip. Transportarea pomului va fi asigurata de Moldsilva, dar nu am aflat cat se va cheltui pentru asta.

Targul de Craciun va fi impartit in mai multe zone. Caruselul venetian si patinoarul vor aparea si in acest an la targ. Mai nou, va fi instalata o roata panormica si vor fi aduse trenuturi, cu care copiii vor face excursii prin zona, s-a laudat prim-ministrul la conferinta de presa. Iar la un moment dat, in holul guvernului, unde a avut loc evenimentul, a rasunat… muzica.

Pavel FILIP, PRIM-MINISTRUL REPUBLICII MOLDOVA „ Un colind. „

Pavel Filip a plecat rapid de la conferinta, fara sa raspunda la intrebarile jurnalistilor. Asa ca, nu am putut sa aflam pozitia lui despre o investigatie realizata de Rise Moldova, in care se vorbeste despre o casa de 200 de mii euro, procurata recent de familia sa.

„ cum se duce „

Pentru targul de Craciun, guvernul a alocat 8 milioane de lei. Asa cum s-a intamplat anul trecut, sarbatorile de iarna vor fi impartite in doua zone, in fata si in spatele Guvernului. In Piata Marii Adunari Nationale, va fi marcat Craciunul si noaptea de revelion, sarbatori organizate de catre primarie.