Brandul Geox sfideaza legile matematicii si lanseaza, incepand de astazi, promotia 1+1=3! Aduna-ti prietenii si profita de oferta - FOTO

Vino sa alegi dintr-o varietate mare de incaltaminte, care se remarca prin eleganta si confortul oferit de tehnologiile patentate Geox.

Cei care sunt energici, mereu in miscare, vor fi incantati de gecile usoare, din nylon, care ofera pielii posibilitatea sa respire. Rezistente la apa, aceste geci se potrivesc oricaror conditii meteorologice, devenind foarte practice.

Geox are grija si de picioarele celor mici. Brandul are o colectie variata de incaltaminte cu un design rezistent la apa si, desigur, extrem de confortabila. Dotata cu perforatii exclusive patentate de Geox, incaltamintea ofera piciorului posibilitatea sa respire, iar in interior se pastreaza un microclimat ideal.

Ramai in voga in ciuda timpului posomorat si creeaza-ti cea mai potrivita tinuta! Nu ezita si viziteaza acum magazinele Geox pentru a profita de super oferta 1+1=3!

1. Shopping MallDova, parter

Mai multe detalii afla la numarul de telefon: 069 963 578.



2. Bd. Stefan cel Mare, nr. 136

Mai multe detalii afla la numarul de telefon: 069 359 707.

