Brazii crescuti in pepinierele din Moldova au fost scosi in vanzare. Cat trebuie sa scoateti din buzunare pentru pomii de Craciun. Ce spun comerciantii - VIDEO

Zinaida CODREANU, VANZATOR: „Acestia sunt de la Moldova, miroase bine. Sunt mai ieftini anul asta ca nu are lumea bani.”

Pentru a vinde brazii, vanzatori spun ca sunt gata sa mai scada din pret.

Zinaida CODREANU, VANZATOR: „Mai cedam si cu 50 si cu 100. Nu trebuie sa-i tinem ca si asa e saracie in tara.”

Majoritatea oamenilor spune ca in acest an brazii sunt mai scumpi decat anul trecut. Un pom de un metru si jumatate costa in jur de 150 de lei iar unul mai inalt ajunge si la 500 de lei.

„Foarte scump. 300 de lei pretul mediu. Avem brad artificia. Natural nu vom cumpara pentru ca este prea scump pentru noi.”

Unii spun ca mai aproape de Craciun isi vor cumpara un brad, cat de scump nu ar fi.

„Sunt mai frumosi ceea care costa o mie. Normal, anul cela am cumparat de 700 de lei.”

„400 de lei, e fain. Pentru un brad viu e ok.”

Daca va doriti un pom, care sa ramana verde mai mult timp atunci puteti opta pentru unul in ghiveci. Unul de un metru, costa in jur de 400 de lei.

„Totusi intentionez sa cumpar cu radacini pentru ca sa nu moara. Vroiam sa cumpar unul artifical, dar am vazut in ghiveci si vreau sa-l cumpar ca pe urma sa-l plantam.”

Ghenadie ANDRIES, VANZATOR: „E in ghiveci, cu radacini, ne straduim la fiecare cumparator sa le explicam cum sa-l sadesti si in ce anotimp.”

Un brad artificial o sa va coste mai scump, in schimb il veti avea pentru mai mult timp. In functie de inaltime si calitate poate sa ajunga si pana la 6 mii de lei.

„1200 este unul artificial. Imi pare rau de cei verzi de asta am si optat pentru unul artificial. Calitatea este destul de buna.”

„Iti pare rau ca trebuie sa-l duci la urma, dar este o parere de rau emotionala si de asta optam pentru unul artificial, pentru ca in fiecare an il putem impodobi diferit.”

Potrivit agentiei Moldsilva in acest an aproape 58 de mii de brazi vor fi scosi in vanzare pentru sarbatorile de iarna. 41 de mii vor fi de un metru si jumatate, deoarece sunt cei mai solicitati.