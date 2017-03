Brian Tracy le-a spus antreprenorilor moldoveni de ce depinde succesul in afaceri. Ce parere are despre Chisinau legendarul trainer american - VIDEO

Desi are 73 de ani Brian Tracy spune ca sta putin pe acasa si petrece mai mult timp in avion.

Brian TRACY, TRAINER AMERICAN "Ieri am fost ... astazi sunt aici si maine..."

Zboara din tara in tara si ii invata pe oamenii secretul unei afaceri de succes.

Brian TRACY, TRAINER AMERICAN "Nu exista cheia succesului, exista anumite lucruri pe care trebuie sa le faci exact"

Are o cariera de peste 50 de ani in domeniul vinzarilor, timp in care a scris peste 65 de carti de motivare si a tinut prelegeri in fata a milioane de oameni din toata lumea. Este pentru a doua oara la Chisinau. Desi a vizitat mai ca toate capitalele lumii, spune ca i-a placut si Chisinaul.

Brian TRACY, TRAINER AMERICAN "Sunt uimit cât de modern şi bine dezvoltat este Chişinăul./ Cel mai mult îmi place să petrec timpul acasă cu soţia şi copii mei."

Chiar daca mai toti cei care au venit sa-l asculte i-au citit, in mare parte, cartile ,nu au ratat ocazia sa discute cu el.

Brian Tracy a spus ca va veni la Chisinau si la sfarsitul anului.