Bucataria italiana s-a mutat la Chisinau. Timp de trei zile cativa studenti de la UTM si 15 pedagogi de la scolile profesionale din tara participa la master classuri culinare - VIDEO

Loreta LISNIC, REPORTER PRO TV: "Parmigeano, zafferano, paste sau ulei de masline, toate au fost aduse tocmai din Italia asa incat bucatele sa capete aroma veritabila italiana."

Coralia Babcenco este director adjunct pentru instruire practica si productie la soala profesionala Nr. 2 din Chisinau. Chiar daca ai nevoie de un buzunar generos pentru a cumpara produsele veritabile italiene, aceasta spune ca va face tot posibilul sa transmita cele invatate elevilor scolii in care activeaza.

Coralia BABCENCO, DIRECTOR ADJUNCT SCOALA PROFESIONALA NR 2: "- Din punct de vedere economic este dificil, dar se merita pentru perfectionarea elevilor, sa le explicam retetele pe baza ingredientelor veritabile. 02:02- Cu mult entuziasm vom reproduce acest master class in scoala profesionala nr 2."

Secretele faimoaselor Brodo di Carne, Salsa di pomodoro sau Risotto ala milanese au fost dezvaluite de Guido Mori, vedeta atelierului culinar.

Guido MORI, MASTERCHEFTR-TR: "- A fost un concurs in cadrul caruia am pregatit risotto, studenti contra profesori. Intr-un final au invins studentii. Sunt foarte mandru pentru ca ambele parti s-au descurcat foarte bine. 04:50-Bucate moldovenesti nu am reusit sa prepar, dar mi-ar fi interesant sa incerc bulionul din peste."

Participantii zic ca oboseala celor peste 9 ore petrecute gatind nu se simte, iar bucataria italiana nu le este straina.

Catalin COJOCARI, STUDENT: "- Facem niste vanata, o prajim in ulei incins pentru lasagna, care este vegetariana. - Afli multe secrete de la un sef international. Pana acum ce ai aflat?00:58- Am aflat care e ordinea de aranjare a straturilor la lasagna, eu faceam dezordine."

Arome care mai de care s-au impletit in bucataria de la UTM, lasagnia vegetariana a ramas a fi atractia zilei cu numarul 2.

"- La ce etapa am ajuns acum? La etapa aproape finala, trebuie sa punem la cuptor. - Cand este aproape gata se pun cate doua frunzulite de busuioc, peste care se pune o felie de mozzarela si in rola se topeste. - Este strict din produse vegetale."

UTM nu este pentru prima data gazda unor astfel de prezentari. Anterior acolo au fost organizate master classuri cu tematica bucatariei franceze si a bucatariei moleculare, iar la mijlocul lunii februarie este asteptat in vizita un somelier.