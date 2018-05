Buchetul miresei in nuante de mov, prun, lil sau albastru imperial? Ce tendinte sunt in voga in acest an si cum sa-ti alegi buchetul perfect. Recomandari de la specialisti pentru o nunta ca-n povesti - VIDEO

Pentru miresele curajoase, tendinta lui 2018 in materie de buchete spune ca nuantele aprinse ale florilor sunt cele care nu trebuie sa lipseasca din paleta cromatica. Movul, prunul, lilul sau albastrul imperial sunt cele care vor da tonul tinutei.

Dumitrita BUTUCEA: “Aici avem culori mai exotice, un rosu spre visiniu, vedem foarte multe pomusoare, in asta vedem ranuculus de culoarea prunei, care este foarte solicitat in acest an. Toate culorile de violet, mov, lil este culoarea anului.”

Indiferent de ce dicteaza moda, sunt si mirese care raman fidele modelului clasic de buchet.

Dumitrita BUTUCEA: “Forma clasica, ar fi aceasta rotunda de buchet si se vad ca sunt culorile foarte pastelate. Asta merge un pic mai salbatic, noi ii zicem american stile, pentru ca are aceste fire de eucalipt. Asta ar fi culorile clasice, al, roz pudra si culorile pastelate.”

Nu doar in materie de culoare, specialistii isi spun cuvantul, dar si in tipul florilor alese. Trandafirii nu se demodeaza in nici un sezon, insa daca vrei sa fii in pas cu moda, din buchetul tau nu trebuie sa lipseasca in acest an si alte flori.

Dumitrita BUTUCEA: “Anul acesta freziile sunt foarte solicitate, minirozele, eustome.”

Pentru ca buchetul miresei trebuie sa tina piept cununiei religioase, civile, sesiunii foto, dar si petrecerii de dupa, specialistii ne recomanda sa alegem florile artificale care le reproduc in totalitate pe cele naturale.

Dumitrita BUTUCEA: “Acum florile artificiale au devenit foarte intrebate pentru ca au un aspect natural.”

“ Pe poze nimeni nu-si da seama ca este buchet viu sau artificial. E aceeasi frezie, trandafir. ”

Peste Prut, acolo unde se exporta o parte din buchetele producatorilor autohtoni, preferintele clientilor sunt diferite de cele de la noi.

Dumitrita BUTUCEA: ”Au ramas un pic in urma pentru ca prefera florile de spuma. Este o moda mult mai veche.”

”Toate miresele din Moldova aleg florile pastelate, sunt un pic mai conservatoare. Miresele din Romania vor si rosu, si albastru, si galben, toate intr-un buchet.”

Buchetul miresei vine in ton cu cel al mirelui, dar si al vorniceilor.

Dumitrita BUTUCEA: ”Este in voga tendinta americana, miresele opteaza pentru a avea 4-5 vornicele, respectiv purtand buchetele micute care sa se asocieze cu buchetul miresei sau cel putin sa fie in coloristica nuntii. Sau mergem pe varianta de bratari la mana.”

Iar pentru un strop de originalitate, buchetele mirilor vin la pachet cu alte accesorii.

Dumitrita BUTUCEA: “Placute personalizate pe care sa fie scris cumnata miresei, cumnatul mirelui, ginerica, fratica.”

Florile din buchet se pot regasi si in coronita pe care mireasa alege sa o poarte la cununie. Toate elementele sunt alese in functie de stilul nuntii.

Dumitrita BUTUCEA: “Una vine si zice ca vrau o coronita foarte gingasa, practic sa nu se evidentieze, avem alTa care spune ca vrea cele mai stridente culori.”

Daca insa nici florile artificiale rezistente o viata nu va satisfac capriciile, puteti alege un buchet iesit din tipare, facut din fructe sau bijuterii, care ajunge sa coste si zeci de mii lei. Istoria buchetului de nunta isi are originea in Grecia Antica. Pe atunci trendul era dictat de florile medicinale, plantele aromatice si condimentate, care se considerau ca alunga spiritele rele in viata noului cuplu.