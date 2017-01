Bucurie mare pentru angajatii Spatii Verzi, care vor fi plimbati cu 8 autobuze noi. Problema este ca nu exista loc pentru toti muncitorii - VIDEO

Imaginile desprinse parca din secolul trecut sunt un peisaj destul de obisnuit pentru capitala tarii noastre. Si totusi, in curand, o parte din angajatii Spatii Verzi vor scapa de acest cosmar.

"Scaune noi, podul inalt, nu e ca in microbuzele astea ca trebuie sa stai asa, chiar si in picioare."

Opt autobuze noi au fost procurate pentru ca munictorii sa fie dusi in conditii...normale.

Nistor GROZAVU, VICEPRIMAR CHISINAU: "Sunt primele microbuze noi, inca nu sunt inmatriculate si de saptamana urmatoare vor fi puse la dispozitia muncitorilor."

O alta belea insa. Cele 8 vehicule nu sunt suficiente pentru toti. Doar jumatate din cei 320 de angajati vor avea norocul sa se plimbe confortabil.

Eliferie HARUTA, SEF I.M. "SPATII VERZI": "In masinile astea incap 19 persoane, cand in ziluri luam cate 25 de persoane. O sa ne gandim ceva si o sa luam permisiunea cu politia rutiera sa punem niste scaunele mici ca sa putem lua si cate 25 de muncitori, sa nu vina in masina deschisa sa le fie frig."

Autobuzele sunt destinate muncitorilor din afara capitalei care zilnic vin in Chisinau la munca.

Anatolie ROTARI, SEFUL BAZEI AUTO, I.M. SPATII VERZI: "Produse in Rusia, autmobil ford, toate agregate ford, numa ca sunt stranse in Rusia."

Patricia PODOLEANU, REPORTER PRO TV: "Investiţia aduce dupa sine si economii. Spre deosebire de ziluri, vechi de peste 35 de ani, care consuma pana la 40 de litri la suta de km, noile maşini sunt mai eficiente. Consumul este de patru ori mai mic."

3 milioane 700 de mii de lei au fost cheltuiti pentru procurarea autobuzelor, bani din bugetul municipiului. Odata cu ele au mai fost cumparate 4 tractoare si 4 turnuri noi pentru curatarea arborilor.