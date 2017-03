Burse in valoare de 12 mii de lei pentru 82 de tineri din internate: bani vor fi pentru ca acestia sa-si continue studiile in scolile de meserii, licee si universitati - VIDEO

Romina Cojocaru are 16 ani. Acum doi ani a terminat gimnaziul internat din Leova, iar de doi ani este eleva la liceul George Meniuc din capitala. Din banii primiti spune ca isi va procura haine pentru sezonul de vara si va investi in studii.

Romina COJOCARU, ELEVA: ”Voi plati lectiile adaugatoare pentu teza. Restul ii voi tine cand voi avea nevoie”.

Romina spune ca isi doreste ca peste cativa ani sa studieze dreptul in Romania.

Romina COJOCARU, ELEVA: ”Vreau sa devin un avocat cinstit fara a lua mita. Vreau sa ajut oamenii, ca dreptatea sa fie pe primul an”.

Vise mari are si Mariana Colun, eleva la o scoala profesionala din capitala. Beneficiaza al doilea an de aceasta bursa. Are un vis. Vrea sa devina designer vestimentar. Asa ca din bursa anterioara si-a procurat o masina de cusut. Acum spune ca ii va aduna pentru vremuri mai grele.

Mariana COLUN, ELEVA: “Visul meu este sa ma sprijin oamenii dragi”.

Cele doua fete completeaza grupul de 82 de tineri, care au beneficiat de burse.

“O să-mi trebuiască o perioadă după finalizarea studiilor."

Castigatorii concursului au fost selecati in urma unui dosar. Cel mai multe sanse le-au avut elevii cu note mai mari si cei care au stiut sa argumenteze cel mai bine de ce au nevoie de bani.

Olga RUSU, COORDONATOR DE PROIECT: “Vor beneficia de burse pentru acjitarea ce tin de studii, cazare, masa si cheltuieli personale. Din 106 au fost selectati 82 de persoane”.

Acest eveniment este la a sasea editie. Pe durata tuturor editiilor au fost oferite 497 burse.