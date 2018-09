Bursele pentru studenti nu vor mai fi repartizate in cadrul facultatii, ci pe domeniul de formare. Ministerul Educatiei vrea sa elimine cazurile in care studentii facultatilor mai putin solicitate intrau in lista candidatilor la bursa - VIDEO

Bursele pentru studenti nu vor mai fi repartizate in cadrul facultatii, ci pe domeniul de formare. In felul acesta, Ministerul Educatiei vrea sa elimine cazurile in care studentii facultatilor mai putin solicitate, dar cu o medie de studii mica intrau in lista candidatilor la bursa. Urmeaza sa se introduca o bursa pentru voluntariat, dar si una speciala pentru domeniile in care statul are nevoie de angajati.