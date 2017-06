Igor Dodon despre relatia cu liderul PD Vlad Plahotniuc: "Business-ul trebuie sa ramana business, iar politica - politica" - VIDEO

Business-ul trebuie sa ramana business, iar politica - politica. Asta spune Igor Dodon despre relatia cu liderul PD Vlad Plahotniuc. Presedintele a invitat jurnalisti de pe ambele maluri ale Nistrului in aceasta seara la o conferinta de presa in aer liber, la Holercani, pe malul Nistrului. In fata presei din stanga Nistrului, presedintele a incercat sa para dur.