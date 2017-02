Bustul lui Grigore Vieru de pe Aleea Clasicilor a fost plin de flori. De ziua de nastere a regretatului poet, zeci de tineri si copii au recitat poezii - VIDEO

Tinerii de la Organizatia Demnitate Onoare si Patrie si cei de la Platforma DA au venit spre seara la bustul poetului.

"Am venit sa il cantam pe Vieru, care este o lacrima a lui Mihai Eminescu."

"Este datoria noastra a tinerilor sa mentinem aceasta flacara aprinsa."

"Ignorandu-l pe Vieru, noi ne ignoram istoria si pe noi insine."

"Asa oameni se nasc odata in 3-4 secole."

Dis de dimineata, zeci de oameni au depus flori la bustul de pe Aleea Clasicilor. Astazi a fost anuntat si un concurs de eseuri, in memoria poetului.

Pe 18 februarie in incinta USM toti cei impatimiti de opera lui Grigore Vieru isi vor putea etala talentul narativ. Participantii vor fi jurizati de scriitorul Spiridon Vangheli si maestrul Eugen Doga, care erau prieteni buni ai poetului.

Spiridon VAGHELI, SCRIITOR: "Ca sa cumpere flori Vieru de multe ori ma ruga pe mine, pentru ca daca se ducea sa ia flori, femeile din toate partile veneau sa ii dea flori lui Grigore Vieru."

Eugen DOGA, COMPOZITOR: "El tot timpul pe foita punea semnatura lui. Fara nicio semnatura, era ca un anonimat."

La lansarea concursului, organizat de Primaria capitalei, au fost fiul, nepotul, dar si sotia lui Grigore Vieru. Raisa Vieru tine mortis sa amenajeze un muzeu al poetului. O fetita i-a cucerit pe toti cei prezenti cu o poezie de-a lui Grigore Vieru.

Grigore Vieru s-a nascut la 14 februarie 1935, in satul Pererata. A fost unul dintre organizatorii Marii Adunari Nationale din 27 august 1989. La 16 ianuarie 2009, masina in care se afla poetul s-a izbit violent de un panou publicitar. Grigore Vieru a fost internat in stare grava la spital, iar la 2 zile s-a stins din viata in urma unui stop cardiac.