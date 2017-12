Buzunarita in timp ce calatorea intr-un microbuz de ruta. Doi indivizi, retinuti la iesirea din maxi-taxi, dupa ce i-au furat portofelul unei femei. Declaratiile victimei - VIDEO

Politia spune ca victima, in varsta de 40 de ani, a fost buzunarita in timp ce calatorea intr-un microbuz de pe ruta 113. Aceasta avea in portofel bani si mai multe carduri bancare. Indivizii, care s-au dovedit a fi de 30 si 32 de ani, au fost retinuti imediat dupa ce au iesit din microbuz.

Declaratiile victimei: "Ma deplasam cu rutiera spre Ciocana si rutiera era foarte plina. La un moment dat mi s-a parut ca suspecta persoana care statea in fata mea s-a aplecat si se uita mult timp peste fereastra. Dupa ce el s-a ridicat, eu mi-am verificat geanta care statea in mana la mine, geanta era deschisa si portmoneul lipsea. M-am adresat in acel moment la persoana care se afla in fata mea si i-am spus ca el mi-a luat portmoneul, ca el statea in fata mea."





Chiar daca spuneau ca ei nu au furat nimic, oamenii legii au gasit la ei portofelul si cardurile bancare ale femeii. Acum indivizii risca pana la 4 ani de inchisoare.