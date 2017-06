Ca de la cer la pamant. In sate sunt de patru ori mai multi saraci decat in orase: “Daca acestia bogati care au milioane au probleme, dar noi saracii?” - VIDEO

Ca de la cer la pamant. In sate sunt de patru ori mai multi saraci decat in orase. Este o constatare a unui studiu recent care arata decalajul dintre localitatile rurale si cele urbane. Diferenta este cauzata de lipsa locurilor de munca in afara capitalei. Problema e ca situatia s-a inrautatit in ultimii ani, iar discrepanta dintre bogati si sarmani a crescut dublu.