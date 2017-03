Ca in arest la domiciliu! Motivul pentru care elevii unui gimnaziu din Tiganesti NU au voie sa iasa din cadire in timpul pauzelor: "Directoare i-a spus servitoarei sa inchida usa ca sa nu putem iesi" - VIDEO

Lipiti... de geamuri astfel i-am gasit in pauza pe copii de la gimaziul din Tiganesti, Straseni. De luni, ei nu au voie sa iasa afara, decat insotiti de profesori.

”Nu ne da voie pe afara ca-i frig.

” Directoare spunea servitoarei sa inchida usa sa nu iesim”.

”Nu imi place sa stau inchis”.

”Nu e prea bine trebuie sa alergam suntem copii.

Maria MELNIC, DIRECTOR ADJUNCT, GIMNAZIUL TIGANESTI: ”Copiilor a fost inchisa usa pentru ca sunt plangeri din partea invatatorilor ca intarzie la lectie, dar in timpul pauzei daca vrea sa iasa afara trebuie cineva sa-l insoteasca pentru gardul este avariat, la noi circula masini pe drum cu o parte de parinti am vorbit.”

Unii profesori critica decizia administratiei.

Viorica FILIPCIUC, INVATATOARE, GIMNAZIUL TIGANESTI: ”De-o sapatamana copii stau inchisi in scoala copii, s-ar fereastra, nu se permite. Nu cunoastem baza legala. Copii vor sa iasa stau langa fereastra”.

Nina CIORNA, INVATATOARE, GIMNAZIUL TIGANESTI: ”Atat cat timp usile erau deschise era un haos in scoala copii nu erau la lectii, alergau pe afara, se duceau la bar.Vin incalacti de glod si servitorii se plang ca scot lopeti de glod”.

Unii parinti spun ca problemele trebuie rezolvate altfel, altii dimpotriva sunt multumiti de decizia directoarei.

”Este o actiune condamnabila ca doamna directoare faptul ca doamna director si-a permis peste noapte sa inchida scoala. Apar intrebari catre doamna ministru despre ce scoala prietenoasa putem vorbi daca un capul mesei nu se pun interesele copiilor”.

”Ei nu am timp sa fumeze. Copii nu lipsesc de la lectii, nu intarzie.”

Parintii spun au sesizat Ministerul Educatiei, dar nu au primit nici un raspuns.

”Miercuri am sunat si spun ca ne-au dat raspunsul si nu am primit”.

Cat am filmat reportajul usa scolii a fost deschisa. Crezand ca am plecat femeia de serviciu a incuiat-o, ceea ce a nemultumit-o pe directoare, care a incercat sa ne convinga ca a renuntat la restrictii.

”Nu inteleg cand spuneti asa cand altfel”.

Ulterior copiilor li s-a permis sa iasa afara.

Elevii spun ca le-au lipsit plimbarile prin curtea scolii.

”Ne ducem ne intimdem la turnic alergam pe afara”.

”Ne jucam de-a prinselea, in scoala stam in banci ca in inchisoare”.

Inga BABILIUC, INVATATOARE, GIMNAZIUL TIGANESTI: "Pana acum nu am iesit in puaza azi dimineata a venit si ne-a spus sa iesim daca vrem cu copii afara, dar pana acum ne-a spus sa lucram cu copii in clasa. Copii invata 45 de minute ei au nevoie sa iasa afara sa mai respire nu este o metoda buna".

Administratia gimanziului considera ca in curte, elevii nu sunt in siguranta.

Maria MELNIC, DIRECTOR ADJUNCT, GIMNAZIUL TIGANESTI: ”Cand le spui ceva nimeni nu te asculta”.

”Noi le spunem mai duceti-va si mai spalativa incaltamintea, eu ii dau savoselul si matura matura. Sa vedeti ce glod mare se aduce”.

Directia de Invatamant Straseni spune ca nu a stiut despre interdictiile de la liceul din Tiganesti.

Iulia CERTAN, ŞEF DIRECȚIA DE ÎNVĂȚĂMÂNT, STRĂŞENI: “Noi nu am fost anuntati nici de administratia institutiei, dar nu avem nici o sesizare nici de la parinti, nici de la copii, nci eventuale de la pedagocii de la insitutia data. In fiecare institutie este un regulamment de ordine intern, cred ca in cazul in care copiilor li se ingradeste dreptul de a respira aer curat este o situatie cam depasita. Evident ca copilul trebuie sa se odhineasca in timpul pauzei sa respire aer curat, dar ramene sa investigam cauza si problema.”

Directoare sustine ca noua regula este eficienta pentru ca-i disciplineaza pe elevi. Astazi dupa o sedinta cu parintii ea urmeaza sa decida daca elevii vor putea iesi afara in pauze, dupa ce se vor intoarce din vacanta de primavara.

Tatiana TACA, DIRECTOR INTERIMAR, GIMNAZIUL TIGANESTI: ”Odata ce am reparat toaleta in intitutie, ei au conditiile necesare. Un grup de parinti au venit in acord.”

Contactati de Pro Tv, responsabilii de la Ministerul Eduatiei ne-au comunicat ca Directia de Invatmant din Straseni urmeaza sa faca lumina in acest caz.