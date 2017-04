Ca la o cursa off-road se pot simti soferii care trec sub podul de la Straseni. Portiunea de drum este inundata, iar unii chiar si-au pierdut placutele cu numerele de inmatriculare - VIDEO

In loc de drum sub pod, soferii de la Straseni trec printr-un mic lac. Portiunea de drum este inundata in fiecare primavara, cand raul Bac iese din albie. Soferii nu au incotro si se avanta prin apa, chiar daca asta inseamna chiar sa-si piarda placutele cu numerele de inmatriculare. Se cauta solutii, spun autoritatile, iar pana cand ele se vor gasi, oamenilor nu le ramane decat sa astepte ca apa sa se evapore.