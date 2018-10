Ca nu cumva sa dea gres in afacerea sa, un agricultor din Criuleni si-a plantat o livada cu soiuri de mere preferate de rusi, dar si de europeni: a fost sfatuit cum sa procedeze de americanii de la USAID - VIDEO

Vitalie Bostan are o livada de mere care se intinde pe o suprafata de 50 de hectare in satul Cosernita, Criuleni. Ca sa nu munceasca in zadar, barbatul a cultivat soiurile cele mai solicitate pe piata rusa si europeana.

Ca sa se descurce mai bine, acesta a primit consultanta prin intermediul programului USAID.

Vitaie BOSTAN, AGRICULTOR: “Crestem 5 soiuri de mere.

Golden, Gala, Fuji, greny si redvelex. Aceste 5 souiri sunt intrebate atat pe piata din Rusia cat si pe ce europeana.” Acum agricultorul detine si un certificat de calitate, care ii permite sa exporte merele nu doar in Federatia Rusa, ci si in Uniunea Europeana.

Vitaie Bostan, AGRICULTOR: “O livada de mar pe portalatoi M9, care necisita de apa, care necesita de sustinere, parii de beton, fiecare copac e legat caci roada e mare si daca nu e legat cade.”

Astazi, specialistii de la USAID au mers chiar in livada si au testat noile soiuri.

Andrei CUMPANICI, SPECIALIST APM/USAID: “Iata pe baza acestui indice de hidroliza, deja producatorul i-a decizia, asta este etapa optima. Acum daca erau sa fie mere in camp el inca era la etapa optima de recoltare.”

Iar cativa tineri pasionati de gatit, au indemnat oamenii sa foloseasca merele in culinarie si au prezentat cateva retete de copturi delicioase.

“Am invatat foarte multe retete de la bunei am locuit mult la tara, am incercat in aceasta receta sa combin din traditiile noastre. O tarta din mere cu scortiosara cu migdale.”

Si directoarea misiunii USAID a pregatit o coptura dupa o reteta americana, dar cu mere moldovenesti. Ea sustine ca e multumita de roada din acest an si va continua sa-i sprijine pe fermierii nostri.

Karen HILLIARD, DIRECTOR USAID MOLDOVA: “Aceasta coptura este tipica din Westul american. Am invatat aceasta receta de la bunica si de la mama, am invatato si pe fica mea sa pregateasca aceasta coptura conform retetei.”

USAID susţine sectorul de creştere a merelor din Republica Moldova, inclusiv a soiurilor noi, dar şi pentru a contribui la majorarea exporturilor şi diversificarea pieţei, aşa încât, dacă cineva ar hotărî să impună un embargou, acesta să nu afecteze producătorii.