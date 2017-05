Ca raspuns la marsul comunitatii LGBT, Dodon a organizat in PMAN manifestatii dedicate familiei: "Nu am promis sa fiu presedintele gaylor". Tobogane, trenulete, ponei si inghetata - gratis

VIDEO IN CURAND

Din cauza numarului mare de doritori de a face poze cu el, Igor Dodon a inaintat cu greu prin multime. Presedintele a venit, fireste, cu cei trei baieti ai sai. Pe cel mic l-a plimbat cu o masinuta teleghidata, desigur cu camerele de filmat dupa el.

Pentru ca a organizat o manifestatie a familiei traditionale, Dodon a avut grija sa-si tina copiii aproape, dar si garzile de corp.

Si totusi, copiii sefului statului si-ar dori sa petreaca mai mult timp cu tatal lor, nu numai la evenimentele publice pe la care Igor Dodon ii tot aduce.

Igor DODON, PRESEDINTE: ”Cat de des iesiti? O data in saptamana, la Sadova, la Moldovata Veche, la socri, in parc. In oras. Unde in oras? Bogdan, unde iti place in oras?”

Bogdan DODON, FIUL LUI IGOR DODON: ”Acasa.”

Vlad DODON, FIUL LUI IGOR DODON: ”Un pic mai straniu, ma bucur ca macar iesim, nu stam acasa cu tata, mai rar iesim la plimbari in oras, deoarece mereu in jur sunt oameni care ne deranjeaza, nu putem merge liber sa vorbim despre ce vrem.”

Alaturi de presedinte, cu intreaga familie a venit si Ion Ceban.

Ion CEBAN, PURTATOR DE CUVANT PRESEDINTE: ”Cand am timp liber, iesim”

Tatiana TAULEAN, SOTIA LUI ION CEBAN: ”Incercam sa fim rabdatori si sa il asteptam mereua casa si daca vine obosit noi suntem cei mai potriviti sa ii ridicam dispozitia si sa ii incarcam bateriile.”

La evenimentul organizat de presedinte, micutii s-au dat la tobogane, in carusel, cu poneiul si cu trenuletul sau au facut poze cu personaje de poveste. Peste tot a fost imbulzeala.

„-Cu mine e feciorul mai mare, care mă ajută. Cel mic se plimbă pe undeva. E sărbătoarea Familiei.-Ce împărţiţi?-Noi pregătim pizza, cu şuncă şi de desert, dulce.”

”Este foarte buna, am venit cu prietenii”

Si pentru ca totul a fost gratis, s-au format cozi uriase.

”La salariile de acum ceva gratis, nu strica””cam multa lume, trebuia mai mult spatiu, dar e ok””am vrut sa ne distram dar mergem acasa. Uitati-va ce randuri aici. Nu este organizat.”

Totusi, presedintele spune ca nu a scos din buzunar niciun leu.

Igor DODON, PRESEDINTE”sub patronajul presedintelui, a fost implicata organizatia tineret, nu am cheltuit nimic, sunt donatii de la organizatii”

Igor Dodon afirma ca manifestatiile au fost organizate ca raspuns la marsul comunitatii LGBT.

”Nebuni, e prosteala, nu stimez asa oameni, noi suntem ortodocsi. Femeie-barbat, nu nebuni.”

”Asa ceva trebuie distrus tot, nu trebuie sa fie. Femeia ii dat sa fie cu barbat”

”Toate conceptele au dreptul la viata, e alegerea lor si n-au decat sa continue”

”Eu sunt pentru familie normală şi valori normale.”

”E o perversitate completa, daca in capitala asa ceva se intampla, nu sunt cuvinte”

Igor DODON, PRESEDINTE: „Nu am promis sa fiu presedintele gaylor, ei au ratat sansa de a avea un presedinte al lor. Astfel de actiuni sunt in detrimentul valorilor traditionale si credintei ortodoxe.”

Artiom ZAVADOVSCHI, MEMBRU GENDERDOC-M: ”Noi avem presedinta noastra.”

Angela FROLOV, COORDONATOR PROGRAME GENDERDOC-M: ”Dodon si-a incalcat juramantul”