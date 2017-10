Cabinetele ginecologice din 30 de centre din tara au fost dotate cu echipament pentru persoanele cu dizabilitati. Utilajul a fost adus de elevetieni, care au cheltuit peste 4 milioane de lei - VIDEO

Elena Iepur in varsta de 23 de ani s-a nascut cu paralizie cerebrala. Tanara recunoaste ca merge rar la ginecolog. Motivul – cabinetele nu sunt utilate asa incat si ea sa poata ajunge acolo. Acum un an, cand a nascut, spune ca a fost nevoita sa recurga la cezariana, intrucat in maternitate nu exista un fotoliu pentru femeile cu dizabilitati.

Elena IEPUR: “Este dificil scaunul, ma examina asa, nu puteam sa ma urc.”

Vizitele la medicul ginecolog sunt adevarate teste de rezistenta si pentru Ludmila Iachim. Fiind in scaun cu rotile, femeia spune ca anterior era nevoita sa mearga cu o prietena, care o ajuta, acum insa s-a obisunuit.

Ludmila IACHIM: “La moment din practica, am invatat si pe acel scaun sa ma ridic. Dar depinde de necisitatea omului, daca persoana nu are puteri in maini el nu se poate ridica pe acel suport.”

Pentru a le face vizita la medic mai usoara, 30 de centre din toata tara, numite sugestiv, prietenoase tinerilor, au fost dotate cu utilaje medicale speciale pentru persoanele cu dizabilitati. Mai usor le va fi si medicilor.

Galina LEASCOV, MEDIC GINECOLOG: “Momentul in care trebuia sa ridicam pacienta, o facea pe ea neputinciosa si noi asa mai nesiguri. Acum primim mai multa satisfactie ca ne facem lucrul in conditii mai bune.”

Proiectul a fost implementat cu sprijinul fondului ONU si Guvernului elevetian, care a cheltuit peste 4 milioane de lei. Din acesti bani au fost procurate fotolii, in plus, au fost adaptate grupurile sanitare pentru persoane cu dizabilitati.

Rita COLUMBIA, REPREZENTAT UNFPA: “Sunt organizate si training-uri, pentru a ne asigura ca femeile care vin aici vor fi deservite respectuos si fara prejudecati.”

Initiatorii proiectului spun ca vor dota si spitalele din tara cu asemenea utilaje. Potrivit Ministerului Sanatatii, Muncii si Protectiei Sociale in Republica Moldova locuiesc in jur de 94 de mii de femei cu dizabilitati.