Cad capete la primaria Chisinau. Dupa pretorul sectorului Centru, Oleg Poiata, si Seful Directiei Locativ-Comunale si-a dat demisia. Silvia Radu l-a amenintat pe directorul Pietei Centrala ca i-ar putea urma

Ninsorile au trecut, iar la primarie curg amenintarie. Silvia Radu s-a aratat nemultumita de felul in care subalternii sai au deszapezit orasul. Aceasta l-a avertizat cu demisia pe seful pietei centrale. In contextul in care seful de la Directia Locativ- Comunala, Petru Gontea deja a demisionat. Radu a gasit si cateva cuvinte de lauda, insa doar pentru Seful Directiei Transport.