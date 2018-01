Cadavrul carbonizat al unei persoane, gasit intr-o casa parasita din Chisinau, care a fost mistuita de flacari in aceasta dimineata

In primul caz, pompierii au fost alertati in jurul orei 4:00 in aceasta dimineata. Acestia au mers sa stinga flacarile care au cuprins doua constructii parasite din capitala. Ulterior, acolo a fost gasit cadavrul unui persoane, care inca nu a fost indentificata.

Al doilea caz s-a inregistrat in localitatea Besalma din Gagauzia. Un barbat de 61 de ani si o femeie de 56 de ani au ajuns la spital dupa ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon. In ambele cazuri, autoritatile urmeaza sa stabileasca circumstantele in care s-a intamplat totul.