Cadavrul dezmembrat al unui barbat, gasit intr-o fantana dintr-o localitate din Comrat. Ce s-a intamplat cu barbatul inainte de tragedie

Potrivit presei de acolo, barbatul era dat in cautare de mai mult timp. Potrviti politiei, in urma mai multor cautari efectuate, au fost depistate urme de sange pe peretele unei locuinte din satul Dezghingea, Comrat. Ulterior, oamenii legii au descoperit cadavrul dezmembrat al barbatului in fantana din gospodarie.

Tot ei spun ca barbatul ar fi fost batut cu bestialitate, dupa care a fost dezmembrat si aruncat in fantana.