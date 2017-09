Caz socant la Causeni. Cadavrul unui barbat a zacut mai bine de 12 ore pana a fost transportat la morga. Rudele au cerut ajutorul politisului, insa acesta a refuzat sa vina. Cum s-ar fi intamplat totul - VIDEO

“El venea de la lucru si eu l-am intrebat daca bea o gura de bere. El a intrebat de ce nu, iar api a zis sa intram in ograda. Stateam aici si el a spus ca acus vine. S-a pornit la vale si a cazut cu fata in jos. I-am suflat in gura si i-am facut respiratie artificiala.“

Era in jurul orei 21, atunci cand barbatul a cazut ca secerat. Imediat, vecinul a chemat ambulanta, iar mediciii veniti la fata locului au constatat decesul si au plecat. Pentru ca barbatul nu avea familie, vecinul spune ca a cerut ajutorul doctorilor.

“Le-am spus celor de pe ambulanta ca sa-l duca pentru ca au masina. Au spus ca ei nu duc morti. Politia a zis la fel. Au zis ca maine dimineata va veni politistul de sector si o sa-l duceti. Cum poate sa stea un mort toata noaptea. Sunt caini, pisici poate sa-l traga, sa-l rupa.“

Asa ca, vecinilor nu le-a ramas decat sa acopere cu o plapuma corpul neinsufletit si sa astepte. Azi, o verisoara a celui decedat s-a oferit sa duca cadavrul la morga, a chemat si politistul de sector, care ar fi refuzat sa vina.

“Pentru a-l duce la expertiza ne trebuie politistul de sector ca sa fie alaturi sa vada cum il incarc cu plapuma. Mai mult nu am vrut nimic. Fara politisti eu nu pun mana pe el.“

In timp ce cadavrul zacea deja mai mult de 12 ore in curte, oamenii au mers azi la inspectoratul de politie ca sa gaseasca o solutie.

“- Cine incarca cadavrul? Cine il spala? - Eu, cu mana mea. Am vrut sa fie prezent un politist de sector. - De ce trebuia sa fie? - De unde stiu ce a fost acolo?- Noi stim. Am investigat cazul.- Eu m-am temut."

Politistul de sector sustine ca, de fapt, vecinii ar fi primit un document de la oamenii legii veniti aseara la fata locului, in baza caruia ar putea transporta corpul la morga.

“Alte suspectii nu erau acolo. Nu am investigat, am filmat cum a cazut. Sunt audiate persoanele, care erau alaturi de el.“

Intr-un final, cadavrul a fost scos din curte de catre rude. Expertiza medico-legala va stabili cauzele mortii.