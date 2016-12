Cadou neplacut in ajun de Revelion pentru un sofer din capitala: O soferita i-a avariat masina si a fugit de la fata locului. Imagini de pe camera de supraveghere - VIDEO

Totul s-a intamplat ieri in jurul ore 15 in parcarea unui centru comercial din capitala.In imaginile de pe camera de supraveghere se vede cum soferita incearca sa iasa din parcare, fiind ajutata de o alta femeie, care ii da indicatii deschizand usa din dreapta.

La un moment dat soferita da brusc cu spatele, loveste masina de alaturi si distruge usa automobilului sau. Cu usa avariata dupa alte cateva manevre, soferita reuseste sa iasa din parcare si pleaca de la fata locului. Barbatul a carui masina a fost deteriorata a depus o plangere la politie si asteapta sa fie indentificata soferita.

Vadim CEBANU, SOFER: "Atunci cand am parcat am vazut ca sta o masina si cand m-am intors masina nu mai era au vrut sa incarca cumparaturile si am depistat aceasta deterioare pe care o vedeti, e deteriorata parte din fata, usa fata, aripa spate si inclusiv si bara de protectie spate. E chiar si rupta."

Nedumerit soferul a cerut inregistrarile de pe camerele de supraveghere. Un martor ar fi alertat primul politia.

Vadim CEBANU, SOFER: "A fost un martor ocular a fost peste drum si noi eram in magazin si a sunat la politie. Ne-am intalnit cu martorul. Cei de la 902 spun ca vor identifica persoana dar deja cred ca dupa sarbatori."

Am incercat astazi sa dam de responsabilii de la politie, insa nu ne-au raspuns la telefon.

Masina este asigurata.

Vadim CEBANU, SOFER: "Deja luni voi merge la asigurare pentru a estima paguba, este si la roata din spate si suspensia. Cred ca 500-600 de euro pentru vopsit."

Pentru ca a parasit locul accidentului soferita risca sa devina pieton pentru urmatorii 3 ani sau arest contraventional pe un termen de 15 zile.