Cadouri generoase de Craciun pentru angajatii unei fabrici din SUA: vor primi cate 60 de mii de dolari - VIDEO

Cu o prima de Craciun extrem de generoasa se vor alege anul acesta angajatii unei fabrici din Statele Unite. Patronii acesteia au alocat 4 milioane de dolari pe care ii vor imparti muncitorilor in functie de vechimea in munca a fiecaruia. Compania are angajati care lucreaza acolo de zeci de ani, iar pentru loialitatea lor, ei vor fi rasplatiti cu o prima de 60 de mii de dolari.